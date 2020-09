Sconcerti: "Con Tonali credo che il Milan darà via Bennacer. Hanno offerte anche dal Real Madrid"

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Tonali al Milan: sarà subito titolare?

"Bisognerà vedere cosa faranno sul mercato. Hanno molte richieste per Bennacer, che è il titolare in quel ruolo. Tonali però può fare anche la mezzala. Dipenderà molto da come vorranno giocare. DIfficile però che si passi con un modulo a tre a centrocampo. Può darsi che Tonali parta piano, ma credo che daranno via Bennacer, per cui hanno grosse offerte, vedi il Real Madrid".

Tonali, esagerato il clamore mediatico attorno a lui?

"Lui come Gagliardini? Ora era diventato titolare inamovibile dell'Inter di Conte. Certamente il campionato ultimo di Tonali non è stato indicativo, ma mi ha colpito quando l'ho visto. E' un giovane e non si può pretendere che possa prendersi la squadra sulle spalle".