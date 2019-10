Sconcerti: "La fortuna di Pioli in rossonero sarà determinata da Bennacer, Paquetà e Leao"

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così il momento del Milan: "Servirà carattere, grinta e velocità di esecuzione. La fortuna di Pioli in rossonero sarà determinata da Bennacer, Paquetà e Leao. I primi due mi lasciano dubbi, sono due palleggiatori che non sanno dare muscolo alla squadra. Leao è molto interessante, ma va ancora scoperto. Ibrahimovic? Uno come lui sarebbe controproducente, non è il suo contesto: sarebbe la classsica consolazione di 5 minuti".