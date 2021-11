Seedorf: "Complimenti al Milan, ha un DNA importante. La crescita si vede"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel post Atletico Madrid-Milan: "Il Milan ha iniziato bene la partita, con la personalità che era mancata in altre partite. Ha messo in difficoltà l'Atletico Madrid nel riuscire a trovare ritmo e intensità. Veramente complimenti alla squadra di Pioli. L'esperienza conta. Il Milan, come club, ha un DNA importante. Contro il Porto abbiamo visto ciò che mancava e si vede che hanno lavorato. Oggi ho visto proprio l'atteggiamento giusto, la crescita si vede".