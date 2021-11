Seedorf: "Il Milan ci deve credere, può fare la sorpresa stasera"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Atletico Madrid-Milan: "Non deve mancare la convinzione, il Milan ci deve credere. La speranza è l'ultima a morire. I rossoneri devono pensare gara per gara, è fondamentale per creare quella mentalità europea di pensare solo all'oggi. Il Milan può assolutamente fare la sorpresa stasera".