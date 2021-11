Seedorf su Ibra: "È bello vedere che abbia chiaro che deve essere un leader positivo"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Atletico Madrid-Milan su Ibrahimovic: "È un papà di famiglia. Con gli anni lui è maturato molto. È un leader tecnico indiscusso e le responsabilità vengono in automatico. È bello vedere che abbia chiaro questo per aiutare i giovani ed essere un leader positivo nello spogliatoio. È importante anche per i club: lasciare andare giocatori di esperienza solo per cambiare non è sempre buono, perché servono per far crescere i giovani".