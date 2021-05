Semplici: "Per rispetto di tutti era giusto fare la nostra partita. Il Milan ha le qualità per farcela con l'Atalanta"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato del Milan e delle gare di ieri tra i rossoneri e i sardi. Queste le sue parole: "Il calcio è questo, bisogna fare ciò che è giusto sul campo, il Milan veniva da un percorso eccezionale. Per rispetto di tutti era giusto fare la nostra partita come faremo ancora domenica. Il Milan ha tutte le qualità per potercela fare domenica con l'Atalanta, ieri hanno trovato un Cagliari in palla. L'allenamento chiave per noi è stato dopo Verona quando c'è stato un confronto forte coi ragazzi"