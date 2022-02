Sensini: "Scudetto? Milan, Inter e Napoli in corsa fino alla fine"

Nestor Sensini, ex difensore, intervistato da TuttoMercatoweb.com, ha parlato così della corsa scudetto: "Sempre detto che Simone Inzaghi era destinato ad arrivare lontano. L’attacco dell’Inter è pazzesco, riesce sempre a trovare il gol. Nonostante sia giovane, ha già una discreta esperienza: Simone ha tutto per portare i nerazzurri allo scudetto. Ma il Napoli del mio amico Spalletti e il Milan sono ancora lì, rimarranno in corsa anche loro fino alla fine".