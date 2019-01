Serafini a Sportitalia: "Quando lo voleva la Juventus, Paquetá era un gioiello. Ora è un non colpo..."

Ospite di Sportitalia nell'edizione di calciomercato, il giornalista Luca Serafini ha parlato così dell'acquisto di Lucas Paquetá: "Quando lo cercava la Juventus era un gioiello, ora tutti ne parlano come un non colpo. Ha talento puro ed l'unico acquisto di questo mercato per tutta la Serie A. Lo stesso Kakà prima non era nessuno e poi doveva essere l'uomo del futuro, invece ha vinto subito lo Scudetto con Ancelotti. Vediamo, aspettiamo, ci vuole pazienza sui giovani".