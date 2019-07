Luca Serafini, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Angel Correa, obiettivo del Milan per l'attacco: "Correa ha qualità e doti. Come seconda punta con Piatek potrebbe adattarsi molto bene: Simeone non lo ha mai messo nel suo ruolo. 50 mln? Non credo a questa cifra. È un sogno estivo, ma il miglior compagno del polacco sarebbe Dybala".