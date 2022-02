Luca Serafini ha rivelato a Milan TV chi sono stati secondo lui i migliori in campo nel derby nelle file rossonere: "Ovviamente è giusto soffermarsi sulla doppietta di Giroud, ma non si può non parlare anche di Maignan che ha fatto almeno tre parate decisive. Poi voglio sottolineare anche la grande prestazione in mezzo al campo di Tonali".