Serafini: "Higuain non sarebbe stato nei piani del Milan se non ci fosse stato da risolvere il problema Bonucci"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Luca Serafini ha commentato così il caso Higuain: "Mi fido di Leonardo, credo che non fosse facile non commettere errori in questa situazione Higuain. Il Pipita non sarebbe stato nei piani del Milan se non ci fosse stato da risolvere il problema Bonucci. Tutti parlano del nervosismo di Higuain, ma vogliamo parlare del suo rendimento?