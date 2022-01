Serafini: "Il Milan ci ha provato di più della Juve a vincere. Manca un rigore su Calabria"

Luca Serafini, ai microfoni di Milan TV, ha commentato così il pareggio dei rossoneri contro la Juventus: "Il Milan ci ha provato di più della Juventus, non ricordo una parata di Maignan. Non è stata una grande partita, c'è stata tanta volontà, ma anche tanti errori tecnici. Serviva qualche spunto individuale in più, anche i nostri esterni sono stati un po' sottotono. Il pareggio è giusto, è un'occasione sprecata per il Milan contro una Juve che ha creato pochissimo. Al Milan manca un rigore su Calabria che era netto".