Serafini: "Il Milan ha tenuto bene il campo, ha perso psicologicamente. Paquetà? Può dare tanto"

Luca Serafini è stato intervistato da Milan Tv: "La sensazione è che la Juventus non abbia dato il cento per cento e che il Milan a volte non abbia avuto le idee chiare, soprattutto in impostazione. Per il resto, il Milan ha tenuto bene il campo contro una squadra di un’altra categoria. Dove non arriva la Juventus, arriva un aiuto provvidenziale nella gestione dei cartellini e nella differenza di valutazione dei falli. Oltre a questo, si ha la sensazione di una squadra che appena accelera può mettere in difficoltà. Nell’impostare il gioco la squadra è titubante ma la partita è stata equilibrata e l’esito poteva essere differente. Gattuso ha cambiato subito la disposizione della squadra, dopo lo svantaggio, non c’era molto altro da fare. L’espulsione ha determinato. Il Milan ha perso più psicologicamente, alcune invidualità non sono andate come dovevano. Questa partita può dare autostima e convinzione, qualcosa può cambiare. Il Milan avrà ancora due partite importantissime contro il Napoli e questa serata può dare una mano a crescere"

Paquetà? "A metà secondo tempo, ho pensato che la squadra per il futuro è tanta roba. Gli manca ancora un po’ di coraggio a tutti. Paquetà meno brillante che contro la Sampdoria, ma si capisce che è poco brasiliano. In prospettiva può dare tanto, mi piace".