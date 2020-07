Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati', Luca Serafini ha parlato di Donnarumma e della sua situazione. Queste le sue parole: "Le motivazioni ci sono, l'ambiente è carico e lo sarà fino al 2 agosto. Quello che mi preoccupa è l'aspetto fisico perchè in questo momento il Milan è in grande forma ma non è detto che tenga fino alla fine"