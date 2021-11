Serafini: "Meglio non fare l'Europa League? Non sono scelte che si fanno a tavolino"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso sul canale Twitch del Milan sulla possibilità di uscire dalle coppe europee, Europa League compresa: "Non sono scelte che si fanno a tavolino. Non possiamo dimenticare che per la storia del Milan non si può scientemente stabilire di abbandonare l'Europa, ma è chiaro che, con questa rosa, giocare una volta settimana da qui a maggio potrebbe significare dolori per tutti. Se devo scegliere direi con la mente e col cuore di andare avanti fino alla fine nelle coppe, anche perché non avrei la certezza matematica che, nel caso rinunciassi all'Europa, di vincere il campionato. E poi, magari giocando una volta a settimana e avendo la rosa al completo si potrebbe creare qualche malumore...".