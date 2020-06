Intervenuto a Radio Sportiva, Luca Serafini ha ricordato così Pierino Prati, ex giocatore rossonero scomparso nella serata di ieri: "E' una grande perdita, questo 2020 è da dimenticare. Pierino è stato per me un idolo. L'ho conosciuto molto bene ed era una persona eccezionale, un uomo d'altri tempi. Per lui il calcio era tutto, era sempre molto umano e comprensivo".