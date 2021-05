Serafini sulla tifoseria: "C'è una buona parte che ci crede ma vi è anche un po' di pessimismo"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' Luca Serafini ha parlato dello spirito della tifoseria rossonera. Queste le sue parole: "In queste ultime ore quelli che ci credono sono in crescendo ma è vero che c'è anche una fetta di pessimisti. Quella milanista è una tifoseria che non è più abituata a lottare per traguardi importanti"