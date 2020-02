Serginho su Ibrahimovic: "Solo lui e Thiago Silva sono gli ex rossoneri con la mentalità vincente"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Serginho, ex terzino rossonero, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra è un giocatore ancora importante e che ha tanta voglia di vincere. Se vediamo sul mercato, i giocatori che hanno questa filosofia vincente rossonera ci sono solo Ibrahimovic e Thiago Silva. Ibra con il suo arrivo nello spogliatoio da una spinta in più e allo stadio recentemente ho visto un Milan completamente diverso rispetto a prima. E' il ragazzo più preparato nella squadra per queste partite e con la sua grinta, la sua determinazione e la sua voglia di vincere può portare entusiasmo a tutti e può essere determinante in questa partita."