Shevchenko: "È bello vedere che il Milan è tornato"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero, Andriy Shevchenko, ha parlato della squadra di Pioli: "Sorpreso dalla gara di Manchester? No, e non sono sorpreso neppure di quello che il Milan sta facendo in Italia. Pioli guida la squadra con serietà e tante buone idee. Qualificazione vicina? Ci sono buone possibilità, la squadra mi pare umile e concentrata. Comunque vada, e nessuno ha la palla di cristallo per prevedere il futuro, bisogna riconoscere che il Milan ha giocato a testa alta. Si è guadagnato complimenti dai media inglesi e non è un risultato da poco: il Milan dei giovani ha giocato da grande squadra. Credo che in Europa tutti si aspettino dal Milan questo atteggiamento propositivo, questa personalità. È bello vedere che il Milan è tornato".