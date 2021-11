Shevchenko: "Io farò il tifo per il Milan, come sempre, ma non nella partita contro il Genoa"

Intervenuto ai microfoni di Genoa Channel, Andriy Shevchenko ha parlato della gara con il Milan. Queste le sue parole: "In questo momento io penso di far di tutto per mettere in difficoltà il Milan".

Maldini ha detto che farà il tifo per lei ma non domani. Ancelotti ha detto che il suo Genoa ha equilibrio e solidità. Come vuole rispondere ad entrambi?

"Io farò il tifo per il Milan, come sempre, ma non nella partita contro il Genoa".