Shevchenko sull'arrivo al Milan: "Non avevo mai visto così tanti tifosi. Milanello era impressionante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex leggenda rossonera Andriy Shevchenko ha parlato del suo arrivo al Milan. Queste le sue parole: "Sono stato accolto bene, avendo anche Alessandro Costacurta e Massimo Ambrosini ci siamo trovati molto bene. Massimo mi dava il passaggio per andare a Milanello, andavamo fuori a cena. Era come un fratello per me. Quando arrivai c'era una grande folla dei tifosi. Non avevo mai visto una roba del genere, è stato impressionante, anche la struttura di Milanello. Quando abbiamo fatto pre-ritiro in Sardegna c'erano Billy e Massimo che avevano affittato una barca e mi avevano invitato a Porto Cervo ".