Silva su Kessie: "Ora è un po' distratto, ma darà il suo apporto fino alla fine"

Massimo Silva, allenatore ed ex attaccante rossonero, si è così espresso a TMW su Kessie: "Ora è un po' distratto e se dovesse andar via verrà sostituito come quasi tutti. Il Milan ormai si è dato una certa linea di condotta, dunque stando così le cose è molto probabile che lo lascino andare. Chiaramente da qui alla fine della stagione darà il suo apporto, è un professionista. Magari non ho visto in lui quella determinazione di altre occasioni".