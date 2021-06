Simone su Adli: "Lo prenderei, è una seconda punta molto mobile"

Marco Simone, ex calciatore rossonero e attuale allenatore in Ligue2, si è così espresso al canale YouTube di Carlo Pellegatti nella sezione Premium su Amine Adli: "Io lo prenderei, è un giocatore veramente interessante e di proiezione. Penso che il Milan lo abbia seguito per tutto l'anno. Non è un caso che sia stato eletto miglior giocatore della Ligue 2, ha mezzi tecnici e fisici importanti; è una seconda punta molto mobile, crea spazi ed è molto bravo negli appoggi, ha capacità di passare la palla e di rompere le linee. È un creatori di situazioni. Secondo me al Milan potrebbe essere agevolato dalla presenza di Ibrahimovic e di Leao, che io penso come prima punta".