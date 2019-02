Siviglia, Kjaer: "Milan? Amo l'Italia e in futuro mi vedo ancora in A"

Intervistato da TMW alla vigilia di Siviglia-Lazio, il difensore degli andalusi Simon Kjaer ha parlato anche dei tanti rumors sul suo possibile ritorno in Serie A (Milan in primis): "Ho praticamente iniziato la mia carriera nel Palermo e, a essere onesti, un giorno mi vedrei sicuramente bene in una nuova esperienza in Serie A. Amo il calcio italiano, la cultura, il cibo, le persone... L'Italia ha un posto davvero speciale nel mio cuore. Allo stesso tempo, però, mi sto divertendo tantissimo al Siviglia e in questo momento penso solamente a lavorare duro e a giocare bene per il mio club. Ho la fortuna di far parte di una squadra importantissima, in un campionato straordinario come la Liga. Nel calcio, poi, mai dire mai: non posso sapere cosa mi riserverà il destino. Intanto, testa al ritorno con la Lazio".