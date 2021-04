Sky - Verso Milan-Sassuolo: panchina per Romagnoli, torna Calabria. Quattro in forte dubbio

Peppe Di Stefano, corrispondente del Milan per SkySport, si è così espresso collegandosi in diretta da Milanello: "La cosa strana è che Pioli non abbia mai citato la doppia parolina 'Champions League', mentre fino alla scorsa settimana se ne parlava come l'obiettivo stagionale; oggi si è parlato di 'prime quattro'. Le squadre non si vogliono esporre, ci è stato detto di porre una sola domanda sull'argomento. È anche complicato per un allenatore esporsi in prima persona all'interno di una società; non ne hanno parlato Maldini e Massara, mentre Gazidis ha parlato attraverso una lettera indirizzata gli sponsor della Super League.

L'inviato ha poi fornito alcune indicazioni sulla possibile formazione del Milan per la sfida di domani contro il Sassuolo: "Non dovrebbero partire dal primo minuto di sicuro Ibrahimovic e Bennacer che non stanno bene; lo svedese non si allena da qualche giorno. Non si sono allenati oggi, e non stanno bene, Calhanoglu e Theo Hernandez. Il 4-2-3-1 dovrebbero essere così composto: Calabria torna terzino, Dalot a sinistra se non dovesse farcela Theo con Tomori e Kjaer centrali; ancora panchina per romagnoli. A centrocampo Kessie e Meite. In attacco spazio per Ante Rebic, sulla trequarti Saelemaekers a destra, Calhanoglu al centro e Krunic a sinistra; se non dovesse farcela il turco giocherebbe Leao. Un Milan rimaneggiato per una partita che, come l'ha definita Pioli, il Sassuolo ama giocare".