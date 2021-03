Solskjaer: "Ibrahimovic è un modello da seguire. Rientreranno giocatori importanti sia da noi che da loro"

Intervenuto ai microfoni del sito del Manchester United, l'allenatore dei Red Devils Solskjaer ha parlato dei giocatori rientrati e di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Potrebbero avere un paio di giocatori di ritorno dall'infortunio, tra cui Zlatan Ibrahimovic, quindi potrebbe essere una squadra molto diversa. Penso che le due squadre saranno migliorate rispetto all'andata. Giocatori importanti rientreranno sia da noi che da loro"

Su Ibrahimovic: " Ha avuto una carriera incredibile, vincendo trofei ovunque è stato. Ha avuto un'influenza e un impatto importante ovunque è stato ed è stato un modello per molti. Giocare alla sua età, al livello in cui si trova significa essere un modello da seguire per i più giovanie. Non ha mai smesso di sorprendere o impressionare le persone. Anche solo il fatto di essere tornato nella nazionale svedese per gli Euro dimostra la fame che ha di calcio".