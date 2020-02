Sonetti: "Gasperini al Milan non ce lo vedo, sta bene a Bergamo"

Ospite di TMW Radio, l'ex tecnico Nedo Sonetti parla così della carriera di Gasperini, l'uomo del momento grazie al successo di San Siro contro il Valencia per 4-1: "Era andato all'Inter, poi è stato mandato via. Non c'è pazienza in certi ambienti e questo è un difetto italiano. E anche i giornalisti non sono esenti da colpe. Lui al Milan? Lui sta bene all'Atalanta. Il Milan deve correre forte per poterla agguantare. Sta bene a Bergamo, è una città meravigliosa".