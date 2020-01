Sorrentino: "Ibra da solo non può fare nulla. Pioli? L'arrivo dello svedese lo aiuterà"

Ai microfoni di Sky, l'ex portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha parlato così di Ibrahimovic e di Pioli: "E' uscito il lato un po' più umano di Ibra. Indossare la maglia del Milan pesa. Ibra da solo non può fare nulla. Per Pioli e la sua squadra sarà un percorso lungo. Forse in questo momento servono più giocatori di carattere che bravi tecnicamente, quando giochi a San Siro e ci sono 60 mila persone che . Pioli? E' una grandissima persona, dal punto di vista tecnico molto preparato. Lo sapeva anche lui che questa era una sfida complicata. Per me Pioli è una persona speciale e sono covinto che farà bene. L'arrivo di Ibra lo aiuterà".