Spezia, Angelozzi sul Milan: "La società deve capire cosa vuole fare da grande"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore generale dello Spezia, Guido Angelozzi, ha parlato anche del Milan: "Per me Giampaolo è un allenatore top - ha dichiarato - come ha dimostrato di esserlo anche Gattuso. Pioli è bravo, la società deve capire cosa vuole fare da grande. Maldini e Massara sono professionisti seri. Ma quando la società non è stabile succedono queste cose, l’Atalanta ha iniziato un percorso e oggi sta raccogliendo i frutti".