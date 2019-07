Spina: "Ganz sarà un valore aggiunto. Mercato? Siamo partite dalle conferme di Giacinti, Bergamaschi e Fusetti"

Maurizio Ganz è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Milan Femminile e, durante la conferenza stampa, Elisabet Spina, Responsabile Settore Femminile AC Milan, ha rilasciato queste parole: "Credo che sia stata una scelta coerente la nostra, è in linea con la storia del club e con la crescita del movimento femminile. Maurizio sarà un valore aggiunto per noi. Obiettivi? Vogliamo migliorare sempre. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del valore del Milan. Vogliamo entrare in Champions e lottare per il campionato. Vincere non è facile, ma abbiamo lavorato per creare una squadra competitiva. Siamo partite da una base solida, era importante confermare alcune giocatrici importanti. Abbiamo confermato alcune giocatrici importanti come Giacinti, Bergamaschi e Fusetti. Dispiace per alcuni addii, come quello di Giugliano e Thaisa, è una scelta che non è dipesa solo da noi, ma da alcune norme che non ci avvantaggiano. E' più di un mese che io e Maurizio parliamo. E' vero che ci sono allenatori che sono più predisposti al calcio maschile o a quello femminile, ma sono convinto che Ganz sia predisposto per entrambi. Ha grande sensibilità, questo lo aiuterà ad entrare in contatto con il mondo femminile".