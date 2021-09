Stellini, ex allenatore delle giovanili del Genoa: "Pellegri è da top club"

Tuttosport ha intervistato Cristian Stellini, ex allenatore delle giovanili del Genoa, per parlare di Pellegri: "Io l’ho sempre descritto come un diamante grezzo. Ha tutto per diventare un grande giocatore. Lui sa che potenzialmente può fare cose importanti. È forte e da top club. Io gli ho sempre detto. Madre natura gli ha regalato doti importanti. Visto quanto gli è successo, credo abbia fatto tesoro dei consigli. E ora lo farà vedere a tutti. Al Milan potrà imparare tanto. Pioli è un grande allenatore. Quando poi un ragazzo che proviene da un settore giovanile dove domina la scena, arriva in una squadra importante, deve essere bravo a rubare tutti i segreti dei campioni con cui si rapporterà. Se poi lavori e giochi con uno come Ibra, sarà Zlatan stesso ad aiutarti: i grandi campioni riconosco i grandi campioni. Pellegri dovrà solo fidarsi e affidarsi a loro. Il suo passaggio al Milan è naturale. È una tappa importante nel suo percorso. I rossoneri giocano un calcio adatto a un atleta come Pietro, che attacca la profondità e si muove bene alle spalle della linea difensiva".