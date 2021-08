Stopyra: "Yacine Adli non è solo tecnico, ma lavora anche tanto per la squadra. Il paragone con Rabiot? Sono diversi"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Yannick Stopyra, ex attaccante francese, ha parlato così delle qualità di Yacine Adli, obiettivo di mercato del Milan: "È una bellissima persona, che per me è la cosa più importante. Un ragazzo con la testa a posto, uno che porta rispetto. Non pensa di essere migliore degli altri per il suo talento, ma lavora sempre per migliorare. Non è solo tecnico. Parliamo di un giocatore che corre e lavora per la squadra. Tutte caratteristiche che fanno sì che venga apprezzato da allenatori e compagni di squadra. Il paragone con Rabiot? Ho allenato Adrien quando era in un’accademia giovanile francese. Lo conosco molto bene. Lui ed Adli sono due giocatori diversi. Yacine è più offensivo, ma dovrebbe segnare di più. Rabiot è più esperto, ha più testa e esperienza tattica: dove lo metti, gioca. Per me Adli può essere un mix tra Rabiot e Ounas, che al Napoli non è andato bene ma è un giocatore con caratteristiche importanti. Yacine vanta la fase offensiva e la tecnica di Adam, più il fisico di Rabiot: può segnare di testa e può giocare anche partendo dalla sinistra".