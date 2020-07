Stylsvig (CRO AC Milan): "La partnership con Roc Nation non ha eguali in Europa. Col nuovo stadio faremo un ulteriore step"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato a campaignlive.co.uk in occasione dell'ufficializzazione della nuova partnership con Roc Station: "All'improvviso non si tratta più di pensare solo al giorno della partita, alla formazione, alle interviste all'allenatore. Si tratta di portare contributi ogni singolo giorno. Club del calibro del Milan spesso sono visti come intoccabili o impossibili da raggiungere. E' fondamentale comunicare e riconoscere che i veri eroi sono passati da essere i calciatori a quelli che stanno in prima linea. Inserire contenuti di un certo impatto sulla base settimanale è fondamentale per noi, ciò dimostra che il club è innovativo e guarda nella direzione giusta. Non si tratta soltanto di trarre un beneficio finanziario ma di restituire ai nostri tifosi. Il confine tra sport ed intrattenimento è molto fluido.

Abbiamo parlato con Roc Nation per un po', senza relazione al Coronavirus, e abbiamo capito velocemente che c'era bisogno di una partnership. C'era incredibile energia da entrambi i brands e vedremo come potremo associare il mondo dell'intrattenimento e della musica a quello sportivo. Stiamo portando il calcio al prossimo livello. Negli Stati Uniti è piuttosto normale quando pensi al Super Bowl, ma in Europa è la prima volta. Siamo molto orgogliosi di questa partnership. Ci saranno numerosi eventi che includeranno musica, intrattenimento e altri brands. Milano è la capitale della moda e anche Roc Nation sta lavorando in quel mondo. Ci sono tante opportunità.

Come ci sia approccia a nuovi brand dopo una pandemia, quando non si può viaggiare ed incontrarsi faccia a faccia? E' una cosa su cui riflettiamo tanto. Come stupire i brands? Come possiamo vendergli la nostra visione e far sì che loro vogliano far parte del nostro viaggio e della nostra storia? Abbiamo lavorato molto duramente su questo, essendo più creativi e pensando fuori dall'ordinario.

Spero che avremo presto notizie positive in merito al nuovo potenziale stadio. Sarà uno degli stadi più impressionanti del mondo e permetterà nuove opportunità al club per crescere, ma anche per i brands, in quanto anche noi siamo un brand molto importante su scala globale. Avere uno stadio di livello è fondamentale, non solo per l'economia e per i tifosi, ma anche per tutta la nazione. Porterà il club su un nuovo livello che gli permetterà di essere più competitivo ed attrarre i migliori talenti, sia sul campo che fuori".