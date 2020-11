Suazo: "Scudetto? Candidate Inter, Napoli e Juve. Ma c'è un grande Milan"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, David SUazo, ex attaccante di tra le altre - di Cagliari e Inter, oggi allenatore, ha parlato del campionato italiano e della corsa al titolo: "Sarà uno Scudetto anomalo per tutta la situazione che stiamo vivendo - ha dichiarato -. Stiamo vedendo un grande Milan, così come un grande Sassuolo grazie al lavoro di De Zerbi. Le principali candidate sono Inter, Napoli e Juventus".