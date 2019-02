Suso su Higuain: "Se non pensava di essere più felice qui ha fatto bene ad andare via. Per tutti è stato un buon compagno, ha insegnato molto a Cutrone"

Sull'addio di Gonzalo Higuain, Suso ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Lo considero uno degli attaccanti più forti al mondo. Se non pensava di essere più felice qui e di esserlo a Londra ha fatto bene ad andare. E per me ha fatto bene anche da noi. Paradossalmente ha aiutato Cutrone, a cui ha tolto minuti ma insegnato altro. Per tutti è stato un buon compagno. Gli ho dato del grasso sui social? Non lo è mai stato, giuro. Ma in quella foto aveva un paio di pantaloncini stretti e ci ho scherzato su. Sono cominciati ad arrivarmi 500 messaggi, compreso il suo: 'Guarda che questa storia sta uscendo ovunque'. I pantaloncini restano belli, gli ho chiesto se me li inviava e ora li aspetto".