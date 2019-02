Suso sull'arbitraggio di Roma-Milan: "Certi episodi vanno rivisti, era rigore su di me. Manca anche il secondo giallo a Pellegrini"

In merito al VAR e al rigore non concesso al Milan a Roma per un fallo di Kolarov su Suso, lo spagnolo ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La tecnologia offre un aiuto importantissimo. Ma certi episodi vanno rivisti: a velocità di gioco nemmeno io mi sono accorto se era rigore o meno, non potevo conoscere le intenzioni del mio avversario. Certo mi sembrava rigore, ma non ne avevo la certezza. L’ho rivisto in televisione e l’ho avuta. Anche l’arbitro doveva andare a rivedere. E lo stesso può servire nella gestione dei cartellini: a Pellegrini non è stato dato il secondo giallo dopo un fallo più grave di quello che aveva fatto ammonire Kessie".