Svizzera-Italia, Chiellini: "Oggi meglio del 3-0 all'Europeo, ma è mancato quel pizzico per segnare"

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale Italiana, si è così espresso a RaiSport nel post pareggio con la Svizzera: "Oggi abbiamo disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico. Meglio anche del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ma è mancato quel pizzico per fare gol. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto. L'ultimo passettino lo faremo in Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale. Ora recuperiamo, pensiamo alla sfida di mercoledì, poi più avanti faremo altre considerazioni. Rigore? In quel momento è la squadra che aiuta Jorginho, ma io credo che siamo riusciti a giocare fino alla fine, ci fosse mancata attenzione oggi l'avremmo persa. Abbiamo fatto una grande partita, ci sono tante note positive".