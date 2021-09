Svizzera-Italia, il ct elvetico Yakin: "Gara totalmente diversa dall'Europeo. Bulgaria fortunata con gli Azzurri"

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera che domani affronterà l'Italia, in una gara valida per la qualificazione a Qatar 2022, si è così espresso alla vigilia del match: "E' da una settimana che siamo insieme. Ci siamo allenati, abbiamo compensato all'assenza di giocatori importanti e nell'ultimo match abbiamo anche fatto prove sul piano tattico giocando con due sistemi diversi. Si sono viste buone cose ma contro l'Italia e in uno stadio pieno sarà una gara completare diversa. L'Italia è campione d'Europa, non perde da 35 partite e servirà una prestazione al top".

La Svizzera ha vissuto una grande estate di successi, grandi risultati ma anche grandi critiche. Vede la squadra tranquilla?

"Le critiche - ha detto ai microfoni di 'RSI' - ci sono sempre, ma se bisogna analizzare le partite ecco che ci sono stati buoni incontri. Ora il nostro obiettivo è compattare maggiormente difesa e centrocampo e lasciare il portiere Sommer un po' più tranquillo... Io penso che contro gli azzurri sul piano del collettivo ci saremo. Questi momenti mi piacciono molto, mi piacciono le partite speciali. Domani sarà una bella gara, essere in casa a Basilea contro i campioni d'Europa mi regala una grossa soddisfazione. Io devo stare tranquillo e i giocatori andare a tutto gas per disputare una buona prestazione".

Il pareggio tra Italia e Bulgaria ha cambiato qualcosa?

"Chi ha visto la partita sa che l'1-1 della Bulgaria è stato molto fortunato. Bisogna essere realisti, l'Italia è forte ed è squadra vera. Noi abbiamo solo due strade: vincere domani e puntare al primo posto oppure qualificarci come secondi e andare ai play-off di marzo. Ma ancora non siamo lì..."

Dopo il 3-0 di Roma sente una voglia di rivincita?

"I giocatori la gara dell'Europeo l'hanno già dimenticata, questa sarà una gara totalmente diversa".