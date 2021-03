Tacchinardi: "Il Milan ha mostrato di non essere Ibra-dipendente. E' ancora in lotta per lo scudetto"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista e ora opinionista tv, negli studi di Pressing, programma in onda sulle reti Mediaset, commenta la vittoria della serata del Milan contro la Roma: “Ho visto un ottimo Milan, in un momento delicato e con pressione dopo la vittoria importante dell’Inter. Grande personalità, ha dimostrato di non essere Ibra-dipendente ed è ancora in lotta per lo scudetto. Avesse perso sarebbe stata una mazzata definitiva”.