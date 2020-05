Tagliavento sul gol di Muntari: "L'assistente aveva la certezza che la palla non fosse entrata"

Intervenuto a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, l'ex arbitro Paolo Tagliavento ha brevemente commentato il controverso episodio del gol di Muntari. Queste le sue parole: "E' una questione di ruoli, quando non avevamo gli addizionali, né la Goal Line Technology, uno dei parametri era che i gol/non gol, poteva verificarli solo l'assistente. In quel momento lui ebbe la certezza che la palla non fosse entrata, io dalla mia posizione non potevo dire il contrario".