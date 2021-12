Tagliavento: "Var è straordinario ma non va usato come i Ris"

Paolo Tagliavento, ex arbitro ora vice-presidente della Ternana, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine della premiazione dell'Italia Sport Award: "Io le dico che il Var è straordinario. Il mio ultimo anno è stato il primo della Var, dopo i primi 45' ho capito le immense potenzialità di questo strumento. I miei 5 peggiori errori sarebbero stati risolti in pochi secondi. È uno strumento che va però usato con parsimonia. È uno strumento nato per cercare di eliminare i gravi errori e non è uno strumento da utilizzare come i ris dei carabinieri, ovvero che non deve vedere cose piccole ma che deve sanare un errore grave".