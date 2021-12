Tardelli e la gaffe dei francesi: "Come possono aver dimenticato Pablito? Ora scuse inutili"

"Come possono aver dimenticato Pablito? Lo sgarbo dei francesi e quelle scuse inutili". Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli torna sull'ultima cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro, in occasione della quale sono stati ricordati Maradona e Muller, ma non Paolo Rossi: "Perché? Mi sono chiesto attonito. Com’è possibile che si siano dimenticati proprio di Paolo? Di quel Paolo che ha fatto innamorare un’intera nazione, di colui che ci ha fatto emozionare e gioire come pochi altri. Cattiveria? Non posso certo immaginarlo. Superficialità? Sarebbe ancora peggio. Stupidità? Forse. Può darsi. E allora cari francesi, io come amico di Paolo, come suo compagno di squadra sempre e per sempre, accetto le vostre scuse ma non c’è niente di quello che pensate di fare, che possa rimediare a questa grave dimenticanza, perché a questo punto non sarebbe una decisione dettata dal cuore ma solo e unicamente dal dovere di recuperare in extremis".