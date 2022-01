Tardelli: "Mai avuto dubbi su Tonali, bravo il Milan ad aspettarlo"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Altobelli per parlare di Tonali e Barella. Ecco la sua opinione sui due centrocampisti: “Abito a Brescia, su Tonali mai avuto dubbi. Bravo il Milan ad aspettarlo: ora farebbero bene a mandare un presente a Cellino per lo sconto sul riscatto. Barella è già oggi uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se dovessi prenderne solo uno? No, venderei un altro e li comprerei tutti e due. Piuttosto, spero non ragionino come altri e lascino perdere il conto in banca: li vedo capitani a lungo di Milan e Inter”.