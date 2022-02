Tardelli: "Tonali e Barella non sono comparse, ma i protagonisti del derby"

Marco Tardelli, ex calciatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul derby e sulla sfida tra Tonali e Barella: "L'interista fa dell’aggressività una sua grande dote. La mette in campo sempre, non c’è partita in cui abbassa la tensione. E questo a volte è anche il suo limite. Nicolò deve migliorare nella gestione del suo temperamento. A volte è un po’ troppo energico, un po’ troppo falloso. E un cartellino può complicare le cose al proprio allenatore. Tonali e Barella non sono comparse delle due squadre. Sono i protagonisti della partita, devono essere gli artefici del risultato. La partita passa dai loro piedi".