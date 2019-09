Tarquinio (Sky): "Giampaolo merita tempo"

Alessia Tarquinio, volto noto di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dall'evento Milano Calcio City, soffermandosi sul momento difficile dei rossoneri e del loro allenatore.

Il Milan non ha iniziato nel migliore dei modi: "I tifosi speravano quest'anno di poter iniziare con meno problemi. Però si possono consolare col Milan femminile di Ganz. Quando le cose non vanno è sempre l'allenatore in discussione, è risaputo. Era successo anche a Gattuso. Diamo tempo agli allenatori di lavorare".

Giampaolo rischia in caso di ko contro la Fiorentina? "Mi auguro di no, anche la Fiorentina ha bisogno di vincere. L'importante è non vivere le partite sempre come un ultimatum per qualcuno. Questa è una delle differenze principali col calcio femminile"