Presente all’evento "Legends of Style", l’ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Non so come sta. L’acquisto di un calciatore di 38 anni deve essere ponderato, sapendo come sta e cosa ha fatto nell’ultimo periodo. Se devi prendere un giocatore di quel calibro e di quella personalità devi farlo con cognizione di causa".