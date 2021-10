Tassotti: "Mi piace come il Milan si comporta con i rinnovi"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha elogiato il Milan per la gestione dei rinnovi di contratto: "Tomori ha portato velocità e dinamismo, serviva in difesa un giocatore così e il Milan ha fatto benissimo a tenerselo. Mi piace come si comportano con i rinnovi: con Saelemaekers hanno giocato d’anticipo, poi certo dispiace aver perso elementi importanti a fine contratto, ma un limite va messo. Credo sia giusto che ci siano delle fasce di ingaggio, altrimenti si crea confusione. Se Ronaldo guadagna tanto non è solo per i gol che fa, anche questo va considerato in un discorso economico".