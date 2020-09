Tatarusanu: "Donnarumma ha dimostrato di poter giocare in una grande squadra come il Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il neo portiere rossonero Tatarusanu ha parlato del compagno di reparto Donnarumma. Queste le sue parole:

Cosa pensi di Gigio Donnarumma? “Come tutto il mondo all’inizio non lo conoscevo, però ha dimostrato subito di essere in grado di poter giocare in una squadra come il Milan. Oggi ha ancora più esperienza ed è ancora più forte, spero di avere un buon rapporto con lui e prepararci al meglio insieme”.