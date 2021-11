Tatarusanu: "Sono attento all'alimentazione e alle ore di sonno. Sono un grande appassionato di panetteria"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Ciprian Tatarusanu ha parlato delle sue passioni e delle sue abitudini in allenamento. Queste le sue parole: "Non faccio niente di speciale, mi alleno come gli altri, seguo le indicazioni per lavorare anche in vacanza. Sono attento alle cose più importanti, il cibo, il riposo. Faccio attenzione a questo, a una giusta alimentazione e al sonno necessario a recuperare energie. Preparo il pane in casa. Sì, quando ho tempo lo faccio. Sono appassionato di tutti i tipi di panetteria, croissant, altri prodotti da forno. Non solo pane. Quando c’è stato il lockdown eravamo chiusi in casa e avevo tanto tempo libero. Ho provato per riempire il tempo libero, mi è piaciuto e lo faccio ancora. Mi metto a impastare, uso rigorosamente il lievito madre".