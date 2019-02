Tecca a Sky: "Donnarumma miglior portiere del campionato. Parate impossibili con disinvoltura"

Ospite del salotto serale di Sky Sport 24, il giornalista e commentatore Massimo Tecca ha parlato così di Gianluigi Donnarumma: "È il miglior portiere del campionato, non ci sono dubbi almeno per me. La partita contro la Roma è solo l'ultima di una serie eclatante di prestazioni. È tornato il vero erede di Buffon anche per l'Italia, in chiave Nazionale. Fa parate impossibili con una naturalezza ed una disinvoltura che la dicono lunga sulle sue qualità da predestinato".